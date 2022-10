Predsednik Pahor diamantnim maturantkam in maturantom: »Storite vse, da ne boste samo najboljši učenci, ampak tudi najboljši ljudje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič sta danes popoldne na Brdu pri Kranju priredila tradicionalni sprejem za diamantne maturantke in maturante, torej tiste maturante, ki so na splošni ali poklicni maturi v letu 2022 dosegli vse možne točke.»Prosim vas, da po svoji najboljši vesti storite vse za to, da ne boste samo najboljši učenci, ampak tudi najboljši ljudje,« je v slavnostnem nagovoru diamantnim maturantkam in maturantom dejal predsednik republike. Izrazil je željo, da bi svoje znanje uporabljali tako, da bo dobro njim, tistim, ki jih imajo radi, in tudi vsem v družbi, ki se sooča s številnimi težavami. »Nekateri od vas utegnete najti rešitve za te probleme,« je poudaril predsednik Pahor in ocenil, da velika pričakovanja prinašajo tudi veliko odgovornost, ter dodal, »velika večina vas bo ne zgolj izpolnila teh visokih pričakovanj, ampak jih bo tudi presegla.«Generacija 2022 je bila deseta generacija, ki jo je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel po končani maturi. V desetletju je ta izjemni uspeh doseglo 1.085 mladih.V imenu diamantnih maturantov je zbrane nagovorila Nina Cankar, ki je maturo opravila na Gimnaziji Kranj. »Diamantna matura je le eden od pokazateljev našega truda in uspeha,« je dejala in poudarila, da so se naučili še veliko več, kot diamantni maturantke in maturanti pa simbolizirajo radovednost, vztrajnost, vedoželjnost in samodisciplino. »Sedaj imamo možnost postati tisti, ki bomo sooblikovali našo prihodnost,« je še dejala.Diamantne maturantke in maturante je nagovoril tudi dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport.Glasbeni program so pripravili dijakinje in dijaki Gimnazije Celje - Center, ki ji je predsednik Pahor aprila letos vročil jabolko navdiha.Foto: Daniel Novakovič/STA