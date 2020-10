Predsednik republike na otvoritvi baterijskega hranilnika električne energije v Kidričevem

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil otvoritve baterijskega hranilnika električne energije v Kidričevem. Predsednik republike je imel na otvoritvi slavnostni nagovor.“S tehnologijo shranjevanja električne energije bomo zagotovili trajnostni razvoj, kot si ga želimo - in edinega, ki si ga lahko privoščimo,” je dejal predsednik republike. Dodal je, da je naloga in odgovornost voditeljev, da razumejo klic časa in odgovorijo na vprašanja, ki bodo ohranila naš planet, njegovo okolje in zaustavila nevarno dvigovanje temperature. Odgovore na nekatera vprašanja, za katera smo mislili, da bomo nanje čakali cela desetletja, smo dobili danes. “Danes slavimo velike dosežke. To je čudovita novica za Slovenijo, za Evropo in svet,” je nagovor zaključil predsednik republike.S hranilniki rešujemo problem, kako pridobljeno energijo shraniti za kasnejšo uporabo. Lani je podjetje NGEN iz Žirovnice na Jesenicah odprlo prvi baterijski hranilnik električne energije v širši regiji. Še močnejši baterijski sistem s priključno močjo 15 megavatov in kapaciteto 30 megavatnih ur pa so zdaj postavili v Kidričevem. Podjetje je samo razvilo programsko rešitev, ki samostojno upravlja vse naprave, ki so vključene v virtualno elektrarno. Celotna investicija v projekt, ki vključuje projektno dokumentacijo, izgradnjo infrastrukture in postavitev baterijskega hranilnika, je znašala 15 milijonov evrov.Foto: Daniel Novakovič/STA