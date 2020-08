Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti je garda Slovenske vojske v imenu predsednika republike položila venec k spominski plošči

Ob svetovnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti v drugi svetovni vojni je garda Slovenske vojske v imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja položila venec k spominski plošči z napisom. Na spominski slovesnosti, ki je potekala danes, 3. avgusta, v Murski Soboti, je bil slavnostni govornik akademik dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika republike.Včeraj, 2. avgusta, smo obeleževali svetovni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti. Med letoma 1939 in 1945 so nacisti pobili skoraj 500.000 Romov, od tega 20.000 v Auschwitzu na območju današnje Poljske.Foto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša Tejić