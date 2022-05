Predsednik Pahor sprejel slovenske udeležence 24. olimpijade gluhih: »Vi ste znak, da je mogoče vse«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači sprejel udeležence 24. poletne olimpijade gluhih, ki je potekala sredi maja v Braziliji.Slovenijo so zastopali dve športnici in dva športnika, ki so dosegli izjemne olimpijske dosežke in se v domovino vrnili s štirimi odličji. Leja Glojnarič je osvojila dve zlati medalji, in sicer v mnogoboju in skoku v višino; Iris Breganski je osvojila dve bronasti medalji, prav tako v mnogoboju in skoku v višino; Marino Kegl je v močni teniški konkurenci dosegel častitljivo 4. mesto, Tadej Enci pa je dosegel odlično 11. mesto v teku na 400 metrov. Sprejema so se udeležili tudi predstavniki Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je športnicama in športnikoma iskreno čestital za olimpijske uspehe in odlične nastope, posebej pa je izpostavil vlogo staršev, mentorjev in trenerjev, ki mladim športnicam in športnikom stojijo ob strani in jih spremljajo na njihovih življenjskih in kariernih poteh. Dejal je, da športnice in športniki skupnost navdihujejo in nas učijo, da v življenju in športu izjemnih uspehov ni mogoče doseči brez odrekanj, treninga, znanja in talenta.V sklepnem delu nagovora je predsednik Pahor k podpisu na zastavo slavnih povabil Lejo Glojnarič, nosilko dveh zlatih medalj z olimpijade gluhih. »To je sporočilo vsem, da ni nobenih ovir, da se dosega najboljše rezultate,« je dejal predsednik Pahor ter športnicama in športnikoma čestital z besedami: »Vi ste znak, da je mogoče vse!«Vtise z največjega tekmovanja za gluhe na svetu je v imenu športnic in športnikov predstavila Leja Glojnarič in se predsedniku republike zahvalila za sprejem. »Rada bi vam povedala, da je bila to moja prva olimpijada. Zelo vesela, navdušena in ponosna sem nase, da sem domov prinesla dve medalji,« je dejala in poudarila pomen vztrajnosti in vzdržljivosti ob poškodbi, ki se ji je zgodila med olimpijado. »Rekla sem si, da bom zmogla do konca in tako sem prišla do cilja in osvojila zlati medalji,« je priložnostni nagovor sklenila 20-letna olimpijka iz Brežic.Anton Petrič, strokovni sodelavec Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je ob predstavitvi ekipe poudaril, da so mladi Slovenki in Slovenca dosegli odlične rezultate v konkurenci 2.800 športnikov iz vseh držav sveta, njihov uspeh pa je največji po letu 1990, ko so tedanji smučarji osvojili 7 medalj. Z letošnjim rezultatom pa se je Slovenija, tako gospod Petrič, uvrstila med države, ki imajo največ zlatih medalj.Sprejema so se udeležili tudi učenke in učenci Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, ki imajo v športnikih velik navdih. Po sprejemu so si ogledali prostore Predsedniške palače.Foto: Tamino Petelinšek/STA