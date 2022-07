Predsednik Pahor s predsednikom Severne Makedonije Pendarovskim o začetku pogajanj za članstvo v EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, v sredo, 20. julija 2022, po telefonu pogovarjal s predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim.Predsednik Pahor je predsedniku Pendarovskemu čestital ob včerajšnjem začetku pristopnih pogajanj za članstvo v Evropski uniji. Izpostavil je, da je to dosežek preudarne makedonske politike, hkrati pa je pomemben za celotno regijo, saj krepi zaupanje v evropsko perspektivo Zahodnega Balkana.Predsednik Severne Makedonije se je slovenskemu predsedniku zahvalil za vso njegovo podporo in podporo Slovenije na tej poti in dodal, da se veseli skorajšnjega srečanja vseh voditeljev pobude Brdo - Brijuni Process, ki bo tokrat lahko potekalo v spodbudnem ozračju. Predsednik Pahor je predsednika Pendarovskega seznanil s pripravami na srečanje, ki ga bo gostil 12. septembra na Brdu pri Kranju.