Predsednik republike vročil repliko Jabolka navdiha tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika

Tolmačice in tolmači slovenskega znakovnega jezika so v času epidemije koronavirusa gluhim osebam zagotavljali pravico do pravočasne obveščenosti, povezane s stanjem epidemije in ključnimi ukrepi. S svojim prizadevnim in požrtvovalnim delom so poskrbeli, da je Slovenija ena izmed držav članic EU, ki je tudi v času težkih razmer dosledno upoštevala Konvencijo o pravicah invalidov. Za njihovo strokovno odličnost in nenehno razpoložljivost se jim iz srca zahvaljujemo. Z odgovornim zavedanjem, da je zagotavljanje pravice do tolmačenja osebam, ki ne slišijo, posebej v razmerah, s katerimi se soočamo v tem obdobju, ključno, tolmačice in tolmači slovenskega znakovnega jezika pomagajo k temu, da smo lahko vsi skupaj odgovorni do sebe in drugih.V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljivi prispevek v času premagovanja epidemije je predsednik republike tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika vročil priznanje Jabolko navdiha. V njihovem imenu je na posebni slovesnosti repliko priznanja prevzela Jasmina Bauman, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.Jasmina Bauman, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, se je v nagovoru zahvalila za izkazano priznanje, saj z njim, po njenem mnjenju, poslanstvo tolmačic in tolmačev v času epidemije prihaja dodatno do izraza.Predsednik Pahor je poudaril, da je priznanje izraz zahvale naše države in naših ljudi. "Ker živimo v razmerah, ko resnično potrebujemo drug drugega, je vaša navzočnost na televizijskih ekranih simblen izraz vljučujoče družbe," je v nagovoru povedal predsednik republike.Predsednik republike je 29. marca 2020 v Predsedniški palači priznanje Jabolko navdiha virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah, na posebnih slovesnostih pa klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva ter zdravnicam in zdravnikom. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo nadaljeval tudi v prihodnje.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA