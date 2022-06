Predsednik Pahor je sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan v Predsedniški palači sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.Predsednik Pahor je imel na sprejemu govor. V imenu svojcev padlih je udeležence sprejema nagovorila gospa Jasmina Molan.Foto: Daniel Novakovič/STAPred sprejemom je predsednik republike položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Na spominsko slovesnost s položitvijo venca je predsednik republike povabil tudi svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA