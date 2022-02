Predsednik republike na spominski slovesnosti pozval k miru, strpnosti in sožitju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil spominske slovesnosti ob 77-letnici zločina na Frankolovem na Stranicah v soteski Graben. Predsednik republike je položil venec k Spomeniku frankolovskim žrtvam. Po položitvi venca je imel predsednik republike tudi govor.V govoru je pozval k mirni rešitvi krize na severovzhodu Evrope in poudaril, da je potrebno zavarovati mir in storiti vse za nadaljevanje dialoga. Po njegovem bomo le tako lahko odpravili strah, da bi se mirno odbobje Evrope in sveta nenadoma končalo. Kot predsednik Republike Slovenije je izrazil pripravljenost, da z dialogom kot del zahodnega sveta rešimo ta problem.Pozval je ves mirjuben svet, da po mirni poti najde rešitev za krizo, ki se zdi, da se dogaja na predvečer nečesa strašnega in dodal, da Slovenija želi verjeti visokim predstavnikom Ruske federacije, da nima nobenih namenov napasti Ukrajino.“Danes je toliko bolj pomembno sebi in vsem reci, da mir ni samoumeven in si je treba zanj prizadevati vedno in povsod,” je dejal predsednik Pahor.Ob koncu nagovora se je predsednik republike zahvalil vsem, ki skrbijo za spomenik, prihajajo in se poklonijo žrtvam te vojne tragedije, prinašajo sporočilo miru in ohranjajo kulturo spominjanja. Ta je, tako predsednik, neprecenljiva za tiste generacije, ki tega niso doživele. Predsednik Pahor je pozval, da je naša dolžnost, da opomnimo vse, kako krhek je mir, če zanj ne skrbimo.Predsednik republike je ob prejetju posebne zahvale Spominskega društva 100 frankolovskih žrtev in župana Občine Vitanje dejal, da kot predsednik republike za svoje najbolj plemenito poslanstvo razume skrb za mir in mirno reševanje vseh sporov, med nami in z drugimi narodi.Foto: Nebojša Tejić/STA