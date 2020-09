Predsednik republike danes ob robu globalnega vrha za biotsko raznovrstnost Organizacije združenih narodov podprl »Zavezo voditeljev naravi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes s krajšo izjavo podprl »Zavezo voditeljev naravi«. Tematska razprava poteka virtualno v okviru letošnje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, ob robu globalnega vrha za biotsko raznovrstnost.



Besedilo prevoda govora predsednika Pahorja objavljamo v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!



"Ekscelence,

Slovenija se zaveda, da je izguba biotske raznovrstnosti velik svetovni izziv.

Pravico do čiste pitne vode smo zapisali v ustavo.

Združeni narodi so na pobudo Slovenije razglasili svetovni dan čebel, ki ga praznujemo 20. maja.

Sem velik zagovornik varstva okolja globalno in lokalno, kar uresničujem z javnimi posvetovanji o podnebnih spremembah, odborom za podnebno politiko in podporo mladinskim gibanjem.

Potrjujem zavezanost Slovenije in svojo osebno zavzetost, da zaustavimo propadanje biotske raznovrstnosti in zaustavimo učinke podnebnih sprememb."