Predsednik Pahor na odprtju novega vrtca v Rogatcu, 185. občini, ki jo je obiskal v obeh mandatih

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil odprtja novega vrtca v Rogatcu. Rogatec je 185. občina, ki jo je v dveh mandatih obiskal predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STAV slavnostnem govoru je predsednik republike poudaril urejenost in lepoto krajev po Sloveniji, ki jih je imel priložnost obiskati v času svojih obeh mandatov. Ob tej priložnosti je izrazil hvaležnost županjam in županom po Sloveniji, ki se trudijo in skrbijo, da bi bili kraji povsod po naši domovini lepi, urejeni in moderni, kar odraža tudi infrastruktura, namenjena mladim, kot so vrtci, šole in športne dvorane. »Tudi to je eden od razlogov, da je Slovenija v vrhu držav, najbolj prijaznih otrokom,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da je odgovornost odraslih narediti vse, kar je v njihovi moči, da bodo otroci živeli v miru in varnosti ter imeli pogoje, v katerih bodo lahko razvijali svoje številne talente in izpolnili svoje sanje. Posebne besede hvaležnosti je namenil vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki skupaj z učiteljicami in učitelji opravljajo izjemno pedagoško delo in skrbijo, da otroci odrastejo v mlade, ustvarjalne in radovedne ljudi, ki o svoji prihodnosti razmišljajo kot svobodne osebnosti. Slavnostni govor je predsednik republike sklenil z mislijo, da lahko kot narodna in državljanska skupnost za svojo prihodnost naredimo nekaj, kar namesto nas ne more nihče drug: da skrbimo za naše medčloveške odnose. »Če bodo naši otroci videli, da se odrasli znamo pogovarjati mirno in strpno, da imamo razlike med nami in da to ni greh, ampak nekaj zelo dragocenega, če bodo videli, da znamo te razlike presegati, ne bodo živeli samo v lepem in urejenem, ampak tudi v strpnem okolju, kjer bodo zrasli v svobodne osebnosti, ki bodo našo domovino peljale naprej,« je dejal in otrokom ob odprtju vrtca podaril zbirko Ele Peroci Med pravljice, ki jo je v imenu vrstnikov sprejel 5-letni Teodor.Foto: Nebojša Tejić/STAZbrane so nagovorili tudi ravnateljica VIZ OŠ Rogatec Alenka Virant, vodja vrtca Barbara Korez in župan Martin Mikolič, ki se je predsedniku republike zahvalil za njegov pozitiven odnos do slovenskih občin, ki jih je skozi oba mandata obiskoval ob različnih priložnostih.Foto: Nebojša Tejić/STAProgram so pripravili otroci, ki so se z vzgojiteljicami in starši razveselili novega vrtca, ki je visoko energetsko učinkovit in potrebuje zelo majhno količino energije za delovanje, pri čemer je energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem.Foto: Nebojša Tejić/STA