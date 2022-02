Predsednik Pahor čestital predsedniku Zvezne republike Nemčije Franku-Walterju Steinmeierju za ponovno izvolitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes čestital predsedniku Zvezne republike Nemčije Franku-Walterju Steinmeierju za ponovno izvolitev na položaj predsednika republike.Predsednik Pahor je v imenu državljank in državljanov Republike Slovenije in v svojem imenu nemškemu predsedniku Steinmeierju zaželel še veliko uspeha pri opravljanju te odgovorne funkcije tudi v prihodnosti.Predsednik Pahor je zapisal, da sta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija v 30 letih od vzpostavitve diplomatskih odnosov razvili strateško partnerstvo in odlično sodelovanje tako na dvostranski kot tudi na evropski in mednarodni ravni, ki se je še poglobilo v času drugega skupnega predsedovanja Svetu Evropske unije.Izpostavil je tudi iskreno osebno prijateljstvo med njima in čestitko zaključil z željami po poglabljanju prijateljskih odnosov in krepitvi sodelovanja med državama in narodoma v evropskem duhu in na temelju vzajemnega spoštovanja in razumevanja.Foto: STAFoto: STA