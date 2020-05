Ob dnevu Slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske

Ob dnevu Slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske.Ob tej priložnosti sta se predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Pahorju z nagovori pridružila minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš.Dan Slovenske vojske obeležujemo vsako leto 15. maja, na dan, ko se je leta 1991 začelo usposabljanje usposabljanje prve generacije slovenskih vojaških obveznikov v učnem centru Teritorialne obrambe na Igu pri Ljubljani ter v Pekrah pri Mariboru.Foto: Nebojša Tejić/STA