Predsednik republike na otvoritvi Festivala slovenskega filma v Portorožu: “Film je draga, a hkrati tudi dragocena umetnost”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil otvoritve 24. Festivala slovenskega filma v Portorožu. Predsednik republike je častni pokrovitelj letošnjega 24. Festivala slovenskega filma in je udeležence slovesnosti tudi nagovoril.Predsednik Pahor je poudaril, da filmska in avdiovizualna dejavnost danes veljata za enega najmočnejših generatorjev zaposlovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, umetniške odličnosti in gospodarske rasti: “V naši vse bolj digitalno razviti družbi je to področje prioritetno, kar bi morala prepoznati tudi politika.”Dejal je, da podobe gibljivih slik, ki jih ustvarjajo filmski ustvarjalci, zaznamujejo cele generacije mladih gledalcev, zato je tudi za Slovenijo pomembno, da naši ustvarjalci pripovedujejo lokalne zgodbe na svoj izviren način in v svojem jeziku.Opozoril je na izjemno nizka sredstva za filmsko področje in dejal, da je potreben nenehen dialog s filmsko stroko, ki mora sodelovati pri oblikovanju politik in usmeritev, ter izpostavil pomembno vlogo slovenskega filma pri diplomatskih stikih Slovenije.“Film je draga, a hkrati tudi dragocena umetnost. Nenazadnje je tudi del nacionalne kulturne dediščine, na katero prevečkrat pozabljamo,” je dejal predsednik Pahor in izrazil željo, da bi filmski ustvarjalci lahko imeli velike sanje in možnost snemanja velikih zgodb.Ob tej priložnosti je predsednik republike Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije, vročil Zahvalo predsednika republike za spodbujanje razvoja slovenske filmske podukcije in ustvarjalnosti na filmskem in avdiovizualnem področju. Slovesnost sta nagovorila tudi Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, in Bojan Labović, direktor Festivala slovenskega filma Portorož.V okviru otvoritvenega večera so podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo 2021, ki jo je prejela Emilija Soklič, inovatorka in inženirka filmskega zvoka.Badjurova nagrada se podeljuje za vrhunske dosežke na filmskem področju in je najvišja slovenska strokovna nagrada na področju filmske ustvarjalnosti in filmske kulture.