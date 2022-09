Predsednik republike na jubilejni povorki narodnih noš ob 50-letnici festivala Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v središču Kamnika udeležil jubilejne povorke narodnih noš »50 podob slovenske oblačilne dediščine«, ki je potekala ob 50-letnici festivala Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, največjega etnološkega festivala na Slovenskem, ki ga je britanski časnik The Guardian uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je bil častni pokrovitelj jubilejnega 50. festivala narodnih noš in oblačilne dediščine in je bil slavnostni govornik na povorki, ki predstavlja vrhunec festivala.Foto: Tamino Petelinšek/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor vročil posebno priznanje, Zahvalo predsednika Republike Slovenije, ki so jo ob jubilejni 50. izvedbi prejeli Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, največji etnološki festival na Slovenskem, za več kot pol stoletja ohranjanja raznolikosti slovenske oblačilne in kulturne dediščine.Zahvalo sta sprejela župan Občine Kamnik Matej Slapar in vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, Luka Svetec.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinpek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA