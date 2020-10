Predsednik Pahor ob svetovnem dnevu hrane in mednarodnem dnevu boja proti revščini z izvršnim direktorjem WFP Davidom Beasleyjem, letošnjim Nobelovim nagrajencem za mir

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal z Davidom Beasleyjem, izvršnim direktorjem Svetovnega programa za hrano (WFP) pri Organizaciji združenih narodov. Svetovni program za hrano je največja humanitarna organizacija na svetu, ki se bori proti lakoti in spodbuja varnost hrane. Pogovor je potekal v luči svetovnega dneva hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, in mednarodnega dneva boja proti revščini, ki ga obeležujemo 17. oktobra.Predsednik Pahor je v imenu Republike Slovenije čestital izvršnemu direktorju Beasleyju za Nobelovo nagrado za mir, ki jo je letos prejel Svetovni program za hrano. Predsednik republike je v čestitki ocenil, da to največje mednarodno priznanje kaže na to, kako pomembno vlogo ima boj proti lakoti za ohranjanje miru in varnosti. Svetovni program za hrano je leta 2019 zagotovil pomoč skoraj stotim milijonom ljudi v 88 državah, ki so žrtve lakote in pomanjkanja hrane, je navedel Nobelov odbor ob razglasitvi.Predsednik Pahor je izvršnemu direktorju Beasleyju še dejal, da je razumel odločitev Nobelovega odbora kot priznanje za delo Svetovnega programa za hrano v preteklosti, a še bolj kot opozorilo o njegovem pomenu v neposredni prihodnosti zaradi posledic globalne pandemije covid-19.Izvršni direktor Beasley se je s tako oceno zelo strinjal in ocenil, da socialnih posledic covid-19 ne bo čutil samo nerazviti del sveta, temveč tudi razviti del, in da se mora mednarodna skupnost v letu 2021 in 2022 glede tega dobro pripraviti.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor izvršnega direktorja Beasleyja povabil na obisk v Slovenijo.Slovenija se vključuje v mednarodna prizadevanja za odpravo revščine in zagotavljanje prehranske varnosti in je v zadnjih šestih letih podvojila finančna sredstva v ta namen. Redno prispeva v svetovni program za odpravljanje lakote v Južnem Sudanu, Jemnu in Ugandi. Zaradi pandemije covid-19 je po svetu revnih in lačnih veliko več ljudi, zato je Slovenija povečala svojo humanitarno pomoč, med drugim tudi preko Svetovnega programa za hrano.Svetovni program za hrano sodi med največje in najučinkovitejše humanitarne organizacije in Slovenija bo njegovo delo še naprej podpirala.Foto: UPRSSvetovni dan hrane obeležujemo vsako leto 16. oktobra. Na ta dan je bila leta 1945 v okviru Združenih narodov ustanovljena Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO). Letošnji svetovni dan hrane smo obeležili s sloganom »Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.« 17. oktober je za mednarodni dan boja proti revščini razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1992. Osrednja tema letošnje obeležitve je »Skupno delovanje za dosego družbene in okoljske pravičnosti za vse«.Oba dneva letos obeležujemo v času negotovosti, ki jih prinaša novi koronavirus covid-19. Po pričakovanjih Svetovnega programa za hrano se bo stopnja revščine skoraj podvojila, kar bo resno ogrozilo prizadevanja za njeno odpravo do leta 2030. Republika Slovenija se vključuje v mednarodna prizadevanja za odpravo hude revščine tudi s humanitarno pomočjo preko Svetovnega programa za hrano.