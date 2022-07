Delovni obisk predsednika republike Boruta Pahorja na Koroškem

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 18. julija 2022, na povabilo županov obmejnih občin Globasnica, Železna Kapla in Črna na Koroškem udeležil srečanja županov in občinskih predstavnikov na Lužah. Namen srečanja je podpreti čezmejno sodelovanje med občinami na obeh straneh meje, saj so Luže priljubljena izletniška točka, ki povezuje Slovenijo in Avstrijo.Foto: Nebojša Tejić/STAPred srečanjem na Lužah se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sestal z deželnim glavarjem Koroške dr. Petrom Kaiserjem.Foto: Nebojša Tejić/STASogovornika sta soglašala, da državi odlično sodelujeta na mnogoterih področjih. Spregovorila sta o številnih potencialih regionalnega sodelovanja in skupnih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija. Slovenski predsednik je v pogovoru izpostavil predvsem sporočila sožitja med narodoma in sosednjima državama v skupnem evropskem domu. Ob tem je predsednik Pahor spomnil na skupno obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita, s katero sta leta 2020 oba naroda položila nove temelje za prihodnje sodelovanje. V izjavi za medije je predsednik dejal, da si želi, da bi v tem duhu reševali vse morebitne probleme.Predsednik je v pogovoru z deželnim glavarjem Kaiserjem izrazil zaskrbljenost nad odločitvijo o ukinitvi možnosti študija slovenistike na magistrski ravni na Celovški univerzi – zavzel se je, da se čimprej najde rešitev, da bi bil ta študij ponovno omogočen. Predsednik in koroški glavar sta se pogovarjala tudi o aktualnem predlogu reforme dvojezičnega sodstva, kot je predlagana s strani pravosodnega ministrstva Republike Avstrije in je bila usklajena med Društvom slovenskih koroških pravnikov in osrednjimi organizacijami koroških Slovencev. V tem smislu je predsednik republike izrazil upanje, da Dežela Koroška ne bi ovirala sprejetja te reforme in s tem izpolnitve pravic slovenske manjšine.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor in koroški glavar Kaiser sta si skupaj ogledala Peršmanov muzej, postavljen v spomin 11 koroškim Slovencem, ki so jih pripadniki SS in policijskega regimenta ustrelili aprila 1945. Peršmanova domačija je bila med vojno pomembno oporišče partizanskega gibanja. Predsednik Republike Slovenije je k spominskemu obeležju pri Peršmanovem muzeju položil venec.Foto: Nebojša Tejić/STA