Predsednik Pahor in francoski predsednik Macron za tesnejše sodelovanje, enotno in močno Evropsko unijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Francoske republike Emmanuel Macron sta se danes v Parizu sestala na delovnem srečanju.V daljšem pogovoru o poglobitvi strateškega partnerstva med državama in renesansi Evropske unije, ki naj bo močna, enotna in demokratična, sta predsednika podala izjavo za medije.“Imava veliko skupnih pogledov na prihodnost Evrope. Ne vseh, a dovolj, da načrtujemo tesnejše sodelovanje obeh držav in poglobiva najino osebno sodelovanje tudi v prihodnje,” je dejal predsednik Pahor. Pojasnil je, da sta s francoskim predsednikom razmišljala o novi viziji Evropske unije, ki bo zadovoljila pričakovanja Evropejcev. “V enotnosti sedemindvajsetih držav vidiva njeno moč, navznotraj in navzven,” je izjavo zaključil predsednik Pahor.“Zavezana sva skupnemu cilju - bolj suvereni, enotnejši in bolj demokratični Evropi. Obstaja velika želja po sodelovanju med nama in najinima državama,” je dejal predsednik Macron in povedal, da sta se s predsednikom Pahorjem dogovorila za tesnejše sodelovanje, ki bo omogočilo bolj zavzet dialog o prihodnosti Evropske unije. Ocenila sta, da državljani obeh držav to pričakujejo tudi spričo dejstva, da bosta obe državi v prihodnjem leti predsedovali Svetu Evropske unije. Sogovornika sta poudarila pomen stabilnosti Zahodnega Balkana za Evropsko unijo in soglašala, da bo tudi to predmet njunega nadaljnjega sodelovanja. Predsednik Macron je današnji pogovor ocenil kot izjemno pomemben in sprejel vabilo predsednika Pahorja na uradni obisk v Ljubljano.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA