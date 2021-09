Intervju predsednika Republike Slovenije za Radio Koper

Celotnemu pogovoru s predsednikom države Borutom Pahorjem lahko prisluhnete na tej povezavi: https://www.rtvslo.si/radio-koper/prispevki/zgodbe/vlada-bi-se-lazje-borila-z-virusom-ce-bi-se-nekaterim-drugim-bitkam-izognila/593601 Foto: Radio KoperZelo. Primorci imamo neko čustvovanje svoje deželne duše. Nenazadnje imamo svojo himno. To, da vsi vstanemo ob Vstajenju Primorske, veliko pove o nas. Skozi zgodovino nas je močno določal upor proti okupatorjem in želja, da Primorsko ohranimo slovensko, hkrati pa odprtega duha. Da smo pripravljeni sodelovati z vsemi, tako navznoter v državi, kot zlasti z našo sosedo Italijo. Na primer sodelovanje obeh Goric pri pripravi Evropske prestolnice kulture.Upali smo, da bo s prihodom cepiva problem epidemije rešen. To se žal ni zgodilo. Veliko ljudi ima dvome, strahove in zadržke do cepljenja. Dokler bo tako, bomo živeli v nepredvidljivem svetu, v katerem bomo samo ugibali, kakšna bo igra številk in kako se jim bomo prilagajali. Zame je pomembno, da šole ostanejo odprte. Druga stvar, cepivo mora biti na razpolago vsem, ki se želijo cepiti. To ni več problem. Kaj še lahko naredimo? Nisem med tistim, ki bi prisiljeval ljudi, rad bi jih prepričal. Nimamo pa več veliko časa.Glejte, jaz nisem tisti, ki določa, kdo vodi našo državo. To je državni zbor, ta pa zaenkrat zaupa tej vladi. Moja dolžnost je, da s to vlado sodelujem. Nima lahke naloge, ni edina vlada, ki ima težave, bi ji pa bilo lažje, če bi se v tem času izognila kakšnemu od političnih korakov, ki je razburjal javnost in ni bil povezan z epidemijo ali z drugimi problemi, ki so za ljudi pomembni. To bi ohranilo več politične kohezivnosti. Te zdaj ni. Imamo precejšen razkol, ki onemogoča, da bi v finalnem soočanju z epidemijo prišlo do bolj tvornega sodelovanja med koalicijo in opozicijo.Rekel sem točno to, kaj se mi zdi, da je potrebno reči. To je nesprejemljivo, vredno obsodbe in ne sodi v demokratične družbe. Take stvari je treba sankcionirati, saj ogrožajo vse nas. Nasilje, verbalno in fizično, ne sodi v našo družbo. Verbalnega nasilja je veliko in že dlje časa opozarjam, da verbalno nasilje sčasoma postaja tudi fizično. Takih incidentov ne smemo podcenjevati. Danes je lahko tarča eden, drugič bo tarča drugi. Ljudje iščejo krivce za situacijo, v kateri so se znašli. Vse to je humus za incidente.Prav gotovo ne. Jaz sem predstavnik oblasti in sestavni del demokratičnega dialoga je tudi tovrstna kritika. Kar pa javnost pričakuje, je, da ne pride do fizičnega nasilja. Ampak to imamo urejeno in zato nisem med tistimi, ki bi pomislili, da je treba stvari urejati s tovrstnimi sankcijami.Toliko, kolikor lahko, poskrbimo zanje. Nobeni družbi ni mogoče vsiliti nekoga, če zanj ne more poskrbeti. Na ravni EU mora priti do skupnega dogovora. To nas je naučila migrantska kriza iz leta 2015. Potrebujemo več skupnega nastopa na zunanjih mejah EU. Ampak to očitno še ni dovolj. Potrebujemo tudi odgovor na vprašanje, kaj z ljudmi, ki so nam pomagali v Afganistanu in so še vedno tam.To delo opravljam zelo rad in je težje, kot se morda komu zdi. Ampak, ker ga opravljam tako rad, se morda zdi enostavno. Opravljam ga bom čisto do zadnjega dne, potem pa bo dovolj časa, da se odločim, kako naprej.