Predsednik Pahor je danes na pogovor sprejel veleposlanika Ljudske republike Kitajske Wanga Shunqina

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in veleposlanik Ljudske republike Kitajske Wang Shunqin sta se dogovorila, da bosta Slovenija in Kitajska v vsestranskih humanitarnih, znanstvenih in gospodarskih stikih, z namenom preprečevanja posledic koronavirusa COVID-19.Zahvalil se mu je za posredovanje pri dobavi respiratorjev. Veleposlanik je zagotovil, da bo podjetje, ki dobavlja respiratorje, skrbelo, da bo dobava v Slovenijo tekla, kot je bilo dogovorjeno.Po prvih 20, ki so prispeli v Slovenijo včeraj, naj bi do začetka prihodnjega tedna prišlo še 100, v roku dveh tednov pa skupno 220.Veleposlanik je predsednika republike seznanil s položajem na Kitajskem in prizadevanji za ponoven zagon gospodarstva. Predsedniku se je zahvalil za podporo in pomoč Slovenije v najtežjih trenutkih.Foto: UPRS