Predsednik republike v Slovenj Gradcu nadaljeval z regijskimi obiski štabov Civilne zaščite

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Slovenj Gradec in se sestal s štabom Civilne zaščite za Koroško regijo. Predsednika republike so sprejeli župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Koroško regijo Alan Matijevič.Predsednik Pahor se je uvodoma seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v Koroški regiji. V pogovoru so sodelovali člani štaba, zadolženi za posamezne naloge, in predstavniki drugih lokalnih institucij. Ocenili so, da je sodelovanje vseh deležnikov v obeh valovih epidemije zgledno in temelji na medsebojnem sodelovanju in srčnosti prostovoljcev.Foto: Bor Slana/STAPo uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni je predsednik republike obiskal Vrtec Slovenj Gradec, kjer so mu otroci za dobrodošlico pripravili kratek program. Predsednik republike se je za čudovit sprejem zahvalil otrokom, ravnateljici, vzgojiteljicam in vzgojiteljem ter jih povabil v Predsedniško palačo, ko bodo epidemiološke razmere to omogočale.Foto: Bor Slana/STAV Koroškem domu starostnikov – Poslovni enoti Slovenj Gradec so predsednika Pahorja pričakali s petjem. “Ko vas opazujem, me prevzemajo močni občutki sreče. Vem, da je bilo leto težko, z veliko tesnobe, skrbi in osamljenosti. A je bilo med vami tudi veliko sočutja, solidarnosti in, na koncu, dobro zmaga,” je stanovalce nagovoril predsednik republike, zaposlenim pa izrekel besede zahvale za njihovo srčnost.Foto: Bor Slana/STAOb obisku se je predsednik Pahor srečal tudi z gospo Jadranko Smiljić, ki se je s kvačkaricami in kvačkarji z različnih koncev Slovenije lotila posebnega projekta - skvačkati želijo 212 grbov vseh slovenskih občin in se tako vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. Gospa Smiljić je predsedniku Pahorju ob njegovem obisku v Slovenj Gradcu izročila prošnjo za častno pokroviteljstvo nad načrtovanim podvigom in mu predstavila vseslovenski projekt kvačkanja občinskih grbov.V sklepnem delu obiska je predsednik Pahor obiskal Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer se je z vodstvom pogovarjal o izzivih, s katerimi se soočajo v času epidemije.V izjavi za medije je predsednik Pahor poudaril, da se želi z obiskom v Slovenj Gradcu zahvaliti vsem prostovoljcem in profesionalcem, ki so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči in še več, da so zaščitili naše zdravje. Obisk je izkoristil tudi za posvet z ljudmi, ki se dnevno soočajo s posledicami epidemije, in razmišljajo, kako naprej in do konca: “Vidimo ciljno črto, a bo potreben še velik napor, da bomo na drugi strani te črte,” je dejal predsednik Pahor. Ob tem je izrazil pričakovanje glede srečanja, ki ga bo priredil v sredo na Brdu pri Kranju. Sestali se bodo predsedniki parlamentarnih strank, vodje poslanskih skupin v državnem zboru, minister za zdravje in člani Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. “Naš cilj je slišati, kakšna bo izhodna strategija vlade v soočanju s covid-19,” je namen srečanja pojasnil predsednik republike in ponovil svoje stališče, da bi večje politično sodelovanje pripomoglo k uspešnejšemu soočanju s krizo.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko, gorenjsko, severnoprimorsko, podravsko, obalno in dolenjsko regijo. Prihodnji teden bo predsednik republike obiskal Posavsko regijo, mudil se bo v Brežicah.