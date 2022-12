Mednarodna konferenca »Strpnost in demokracija za mir v Evropi«, ki so jo skupaj priredili predsednik republike, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Evropska akademija znanosti in umetnosti iz Salzburga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v četrtek, 1. decembra 2022 v Veliki dvorani Predsedniške palače gostil mednarodno konferenco z naslovom Strpnost in demokracija za mir v Evropi ().Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je mednarodno konferenco priredil skupaj s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Evropsko akademijo znanosti in umetnosti (– EASA) iz Salzburga.Foto: Daniel Novakovič/STAUdeležence mednarodne konference so nagovorili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik SAZU akad. dr. Peter Štih in častni predsednik EASA akad. dr. Felix Unger.Foto: Daniel Novakovič/STAKot osrednja govornika mednarodne konference sta nastopila akad. dr. Jože Krašovec, član SAZU, in akad. dr. Klaus Mainzer, predsednik EASA.Foto: Daniel Novakovič/STAAkad. dr. Krašovec je predstavil prispevek z naslovom »Toleranca je pot do miru kljub videzu pragmatičnosti« (), predsednik EASA akad. dr. Mainzer pa prispevek z naslovom »Strpnost in demokracija za mir v Evropi« ().Ob tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor prejel medaljo Evropske akademije znanosti in umetnosti za zasluge pri spodbujanju strpnosti in dialoga v družbi. Posebno priznanje, ki ga akademija podeljuje posameznikom in institucijam, predanim družbi, spodbujanju strpnosti in miroljubnega sobivanja ljudi in kultur ter dialogu, je predsedniku republike vročil častni predsednik akademije prof. dr. Felix Unger.Foto: Daniel Novakovič/STAPobudo za pripravo mednarodne konference so na srečanju 6. oktobra leta 2021 predsedniku republike predstavili častni predsednik EASA dr. Felix Unger, predsednik SAZU akad. dr. Peter Štih in prof. dr. Ludvik Toplak, nacionalni predstavnik Slovenije v EASA in predsednik Alma Mater Europaea iz Maribora.Predsednik republike, ki ga z uglednima institucijama povezuje dolgo in izjemno plodovito sodelovanje, je njihovo pobudo pozdravil in sprejel.Foto: Daniel Novakovič/STAVodstvo in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti so bili redni in dragoceni gostje predsednika republike na različnih posvetih o sedanjosti in prihodnosti družbe, države, evropske družine in sveta. 5. novembra 2013 je predsednik Pahor Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ob njeni 75-letnici vročil najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge, za izjemen prispevek k spodbujanju in pospeševanju znanosti in umetnosti, ob 30-letnici Republike Slovenije pa je akademija na pobudo predsednika Pahorja pripravila, ki je bila slovesno predstavljena 15. marca 2021 v Predsedniški palači.Predsednik Pahor je od leta 2013 protektor (zaščitnik) Evropske akademije znanosti in umetnosti, priznane evropske institucije, ki združuje okoli 2.000 uglednih, mednarodno priznanih znanstvenikov iz Evrope in sveta, med katerimi so številni Nobelovi nagrajenci.Foto: Daniel Novakovič/STA