Predsednik Pahor v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu predsedniku Milanoviću

Predsednik Pahor je danes v daljšem in prijateljskem telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu hrvaškemu predsedniku Zoranu Milanoviću za uspeh in se priporočil za dobro sodelovanje.



»Vesel sem, da je v najinem pogovoru novoizvoljeni predsednik Milanović ponovil izjavo, ki jo je dal v času predsedniške kampanje - da želi izboljšati odnose s Slovenijo in da bo to ena njegovih prednostnih nalog. Rekel sem, da ima v Sloveniji prijatelja, nekoga, ki je v celoti predan dialogu, iskanju rešitev,« je v izjavi dejal predsednik republike, a hkrati poudaril, da novoizvoljeni predsednik Milanović pozna njegova stališča glede arbitražnega sporazuma in jih mora v celoti upoštevati. Izrazil je upanje, da bo ta dialog v naslednjih letih pripeljal do tega, da bo odločitev arbitražnega sodišča uveljavljena sporazumno in v vzajemno korist obeh držav. Po mnenju predsednika republike bi bilo to za strateške interese obeh držav neprecenljive vrednosti. »Slovenija ima glede meje najpomembnejši argument - odločitev Arbitražnega sodišča. Sodišča, ki je bilo ustanovljeno na podlagi sporazuma med dvema državama, ki sta ga oba, sabor in državni zbor, tudi ratificirala; in ki je odločilo o določitvi meje kljub temu, da je prišlo na slovenski strani do prekrška.«



Da sta Slovenija in Hrvaška dve sosednji in morata biti tudi prijateljski državi, bo sporočilo udeležbe predsednika Pahorja na inavguraciji novoizvoljenega predsednika Milanovića, kamor ga je le ta povabil, predsednik Pahor pa je vabilo sprejel.