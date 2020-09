Predsednik Pahor sprejel zveznega kanclerja Republike Avstrije Sebastiana Kurza

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel zveznega kanclerja Republike Avstrije Sebastiana Kurza.Osrednja tema pogovora so bile priprave na obeležitev 100. obletnice Koroškega plebiscita. Predsednik Pahor je ob tem spomnil na nedavno obeležitev stoletnice požiga Narodnega doma v Trstu in njegovo vrnitev slovenski manjšini ter dejal, da si želi, da bi tudi v Celovcu pripravili dogodek, ki bi bil enako navdihujoč za odnose med državama in ljudmi. Pozdravil je program avstrijske vlade z ukrepi za izboljšanje položaja narodnostnih manjšin in izrazil upanje, da bodo nekateri od teh ukrepov čimprej dobili konkretno zakonsko podobo. Avstrijski kancler Kurz je v pogovoru izrazil iskreno pripravljenost za to.Predsednik Pahor in predsednik Republike Avstrije Van der Bellen se bosta 10. oktobra 2020 v Celovcu skupaj udeležila obeležitve 100. obletnice koroškega plebiscita. To bo prvikrat, da bosta pri tej obeležitvi sodelovala predsednika obeh držav. Dogodek, ki ga skrbno pripravljata že leto dni, bo pokazal pomen sožitja dveh narodov, ki ne pozabljata preteklosti, a gledata v prihodnost, ki naj temelji na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in prijateljstvu v družini evropskih narodov.Foto: Daniel Novakovič/STA