Predsednik Pahor in ministrica Kustec o iztekajočem se šolskem letu, ki sta ga zaznamovala epidemija in z njo učenje na daljavo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel dr. Simono Kustec, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Srečanje predsednika republike in ministrice je potekalo v luči iztekajočega se šolskega leta, ki ga je zaznamovala epidemija nove koronavirusne bolezni 19. Predsednik Pahor in ministrica dr. Kustec sta v pogovoru izmenjala vtise o soočanju z epidemijo in ukrepih za preprečevanje širitve bolezni, ki so korenito spremenili potek učenja v šolah in univerzah. Predsednik in ministrica sta soglašala, da so se učenci, dijaki, učitelji ter drugi pedagoški in strokovni delavci sijajno in odgovorno odrezali. Posebej sta izpostavila odločilno vlogo staršev in skrbnikov, ki so učencem in dijakom stali ob strani in jim pomagali pri učnem procesu na daljavo. Ocenila sta, da je digitalna tehnologija omogočila uspešen zaključek šolskega leta, obenem pa sta poudarila njeno vlogo pri dopolnjevanju pouka in razvoju ključnih veščin s področja upravljanja informacijsko-komunikacijske tehnologije tako za učitelje kot za učeče. Ob tem je ministrica dr. Kustec poudarila, da šola je in mora ostati prvi dom znanja.Ob tej priložnosti je ministrica predsednika republike seznanila z vsebino Poročila o izvedbi ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije covid-19, ki bo obravnavano na 12. seji odbora državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Ministrica je predstavila ključne izzive, s katerim so se srečevali različne ustanove, učitelji in učenci ter tudi starši, ter napore, ki so bili vloženi s strani deležnikov in ministrstva za uspešno zaključevanje šolskega in študijskega leta.Predsednik republike in ministrica sta se v pogovoru zavezala k nadaljevanju odličnega sodelovanja ob različnih priložnostih, s čemer si bosta prizadevala za spodbujanje znanja, ustvarjalnosti, športne in znanstvene odličnosti med ljudmi, še posebej med mladimi. Pomembna priložnost za to bo tradicionalni jesenski sprejem za diamantne maturantke in maturante, ki bodo na splošni ali poklicni maturi v tem šolskem letu dosegli vse možne točke.Foto: Bor Slana/STA