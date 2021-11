Predsednik republike vročil odlikovanje zlati red za zasluge Milanu Kunderi

Ob odlikovanju:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v rezidenci veleposlanice Republike Slovenije v Parizu vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge Republike Slovenije v Franciji živečemu francosko-češkemu pisatelju Milanu Kunderi, in sicer za izjemen prispevek k razumevanju Evrope in časa ter trdno prijateljstvo do Slovenije.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSZaradi bolezni odlikovanca je odlikovanje v njegovem imenu sprejel dddr. Evgen Bavčar, uveljavljeni slovenski umetnik in filozof, ki živi in dela v Parizu, državljan Evrope za leto 2016 in Vitez francoske legije časti in odlikovanec Republike Slovenije ter osebni prijatelj gospoda Kundere.Ob sprejemu odlikovanja je dddr. Bavčar predsedniku republike predal tudi osebno pismo g. Kundere in njegove soproge, se zahvalil v njegovem imenu ter spregovoril nekaj besed o odlikovancu.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS