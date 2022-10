Predsednik Pahor (v portugalščini) ob začetku študijskega programa portugalskega jezika in književnosti: »Študij bo pomembno prispeval h kvaliteti in raznolikosti študija na Univerzi v Ljubljani«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil slovesnosti ob začetku študija portugalskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slovesnosti, na kateri so študentke in študenti s profesoricami in profesorji ter vodstvom Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani svečano obeležili začetek prvega akademskega leta novega dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF UL.»Estimado conselho académico, caros alunas e alunos, desejo-vos um início bem sucedido do curso da língua e literatura portuguesa, o que contribuirá significativamente para a qualidade e a diversidade dos estudos na Universidade de Ljubljana,« je v portugalščini dejal predsednik republike in spoštovanemu akademskemu zboru, dragim študentkam in študentom zaželel uspešen začetek študija portugalščine na Univerzi v Ljubljani, ki bo, tako predsednik, pomembno prispeval h kvaliteti in raznolikosti študija na univerzi. Posebej je izpostavil svoje prijateljstvo s predsednikom Portugalske republike Marcelom Rebelom de Souso in dejal, da to prijateljstvo namenjata poglabljanju odnosov med Slovenijo in Portugalsko.Priprave na uvedbo študija portugalščine v Ljubljani so potekale dlje časa, vpeljavo študijskega programa Portugalski jezik in književnost pa sta podprla tudi predsednika Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, in Marcelo Rebelo de Sousa, predsednik Portugalske republike.Vpeljavo študijskega programa Portugalski jezik in književnost je Univerza v Ljubljani namreč potrdila junija 2021 ob srečanju predsednika de Souse, ki se je tedaj na povabilo predsednika Pahorja mudil na uradnem obisku v Sloveniji, s študentkami in študenti, ki so obiskovali lektorat portugalščine na Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predsednik de Sousa je vpeljavo študija tedaj pospremil z besedami, da bo to še okrepilo vezi med slovensko in portugalsko kulturo.Foto: Nebojša Tejić/STAOdnosi med Slovenijo in Portugalsko so zelo dobri in prijateljski, stiki zgoščeni in redni, državi sta naravni partnerici v EU in zaveznici v NATO in pogosto sodelujeta v različnih multilateralnih formalnih in neformalnih skupinah. Povezujejo ju skupne evropske vrednote, za katere si še posebej prizadevata oba predsednika, Pahor in de Sousa.Predsednik republike Borut Pahor je prejemnik najvišjega portugalskega odlikovanja, velike ovratnice reda princa Henrika Pomorščaka, ki mu ga je 31. maja 2021 vročil portugalski predsednik de Sousa ob uradnem obisku v Sloveniji za prispevek k poglabljanju prijateljstva in sodelovanja med državama. Predsednik Pahor je predsednika in prijatelja de Souso odlikoval z najvišjim slovenskim odlikovanjem redom za izredne zasluge za prispevek k razvijanju prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko ter krepitvi vsestranskega sodelovanja in povezovanja obeh držav za družno, na skupnih vrednotah temelječo in varno evropsko prihodnost.15. februarja letos, v okviru uradnega obiska na Portugalskem, pa je predsednik Pahor za svoja prizadevanja za spravo in skupni evropski projekt prejel častni doktoratUniverze v Lizboni.Na Univerzi v Ljubljani ocenjujejo, da se s programom odpira novo študijsko in znanstveno področje, ki prinaša možnosti za boljše jezikovno, kulturno in civilizacijsko, pa tudi gospodarsko in politično sodelovanje.Sodelovanje se udejanja na stvarni in tudi na simbolni ravni, kar potrjujeta klopci prijateljstva med državama, v Sloveniji sta jo predsednika odkrila v Kranju, na Portugalskem pa v Lizboni ko se je predsednik Pahor tam mudil na uradnem obisku.Foto: Nebojša Tejić/STA