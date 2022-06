Predsednik Pahor ob dnevu Primoža Trubarja na prireditvi slovenske manjšine v Sovodnjah ob Soči: »Slovenski jezik je bil in bo temelj naše samobitnosti«

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega nagovora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan obiskal slovensko manjšino v Sovodnjah ob Soči.Predsednik republike se je na povabilo Luce Piska, župana občine Sovodnje ob Soči v Italiji, udeležil slovesnosti »Vsi smo Trubarjevi«, ki so jo krajani Rubij pripravili pred jutrišnjim slovenskim državnim praznikom, dnevom Primoža Trubarja.Foto: Daniel Novakovič/STASlovesnost je potekala ob spomeniku Primoža Trubarja, postavljenem leta 2008 v počastitev 500-letnice rojstva očeta slovenskega knjižnega jezika. Po zgodovinskih pričevanjih naj bi Trubar novembra leta 1563 prespal v bližnjem rubijskem gradu, danes pa je Trubarjev spomenik v zamejstvu simbol Trubarjeve izjemne vloge za slovenski jezik, na katerem je bil utemeljen slovenski narod že davno pred ustanovitvijo svoje države.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike Borut Pahor je bil slavnostni govornik na slovesnosti, ob tej priložnosti pa je k spomeniku Primoža Trubarja položil venec. Zbrane je nagovoril tudi župan Luca Pisk, ki se je predsedniku republike zahvalil za obisk, ki je slovenski manjšini veliko pomenil. »Naša prihodnost je odvisna od sporočil in dejanj, ki jih odrasli posredujemo novim generacijam. Te vrednote morajo biti skupne vsem Evropejcem, saj verjamemo, da je Evropska unija jamstvo za mir, človekove pravice in osebne svoboščine in da je vojna, kjerkoli na svetu in kadarkoli v času, neprimerno sredstvo za reševanje mednarodnih sporov,« je poudaril župan.Foto: Daniel Novakovič/STANa slovesnosti so nastopili učenke in učenci Osnovne šole Petra Butkoviča Domna, dijakinje in dijaki klasičnega liceja Primož Trubar iz Gorice, gojenci Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel ter dekliška vokalna skupina Biseri.Lana in Simon z liceja Primoža Trubarja sta v svojem nastopu poudarila, da je bil Primož Trubar zelo navezan na svoj narod in se je zavedal pomena maternega jezika, še posebej, ker je veliko časa živel v tujini. »Slovence ni samo opismenjeval, jih je tudi nacionalno vzpodbujal. Zato je posebno nam, ki živimo na stičišču več narodov, za zgled,« sta dejala.Foto: Daniel Novakovič/STA