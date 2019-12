Od dnevu samostojnosti in enotnosti v Predsedniški palači blizu tisoč obiskovalcev

Ob današnjem državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, je Urad predsednika Republike Slovenije kot običajno pripravil dan odprtih vrat. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in gospa Tanja Pečar sta sprejela blizu 1.000 (tisoč) obiskovalcev, ki so državni praznik počastili z obiskom Predsedniške palače.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je v nagovoru ob državnem prazniku čestital vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu ter državljankam in državljanom z izrazi velikega upanja glede naše skupne prihodnosti. "Iskreno rečeno sem ganjen, ker ste se danes v takem številu zbrali v Predsedniški palači. To je bil naš namen, ko smo se pred šestimi leti odločili, da odpremo vrata Predsedniške palače in povabimo ljudi, da si jo ogledajo," se je zahvalil množici obiskovalcev, ki so prišli praznovat državni praznik v Predsedniško palačo. Poudaril je, da palača odraža našo državnost in identiteto, predsednikovo poslanstvo pa je, da se trudi predstavljati vse državljanke in državljane.V nadaljevanju nagovora je predsednik Pahor spomnil na znamenite besede dr. Franceta Bučarja ob razglasitvi rezultatov plebiscita. Številni od navzočih, ki so tedaj glasovali, so tako podoživeli tisti imeniten trenutek, ko smo bili na verjetno najbolj prelomnem trenutku zgodovine, predsednik republike pa jim je zaželel, da bi ob podobnih usodnih preizkušnjah tedanja enotnost navdihnila tudi naše zanamce. "Kot narod smo bili verjetno na najbolj prelomnem trenutku zgodovine," je poudaril z mislijo, da smo tedaj kot narod stopili skupaj in enotno glasovali za to drzno in pogumno odločitev. "Nikoli prej in nikoli kasneje nisem imel od blizu priložnosti spremljati politike v tej svoji lepoti, kot je bila takrat" se je spominjal tedanje politike, ki je ustvarjala nekaj novega, bolj pravičnega, bolj svobodnega in navdajala ljudi z velikim upanjem, ne glede na razlike med njimi. Predsednik Pahor je praznični nagovor sklenil z željo, da bi bili naši zanamci navdahnjeni s to zgodovinsko izkušnjo in bi svojim otrokom lahko zapustili enako navdihujočo dediščino.Praznični kulturni program so tokrat pripravili imenitni harmonikarji. Denisu Novatu, prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki, sta se pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike septembra letos v Portorožu.Foto: Daniel Novakovič/STAV nadaljevanju so si obiskovalci pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike, ki jim je v svoji pisarni sproščeno odgovarjal na vprašanja, povezana z njegovim delom. Navdušeno so si ogledali tudi častno stražo Garde Slovenske vojske, ki je bila v počastitev državnega praznika tradicionalno postrojena pred Predsedniško palačo.Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je Predsedniško palačo obiskalo blizu 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA