Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes po video zvezi opravil daljši pogovor s predsednikom Republike Avstrije Alexandrom Van der Bellenom

Gre za redni dialog predsednikov dveh sosednjih in prijateljskih držav, ki je potekal ravno na dan objave Zakona o plebiscitnem financiranju manjšine v slovenskem jeziku, kar je prvič v zgodovini.Predsednika sta izmenjala poglede na aktualne mednarodne teme in se dogovorila za tesnejše sodelovanje na področju boja proti podnebnim spremembam. V ta namen se bosta predsednika s svojimi svetovalci srečala v Mariboru takoj, ko bodo razmere to dopuščale.Predsednik Pahor se je zahvalil predsedniku Van der Bellnu za njegove besede v slovenščini in opravičilo slovenski manjšini, izrečene na obeležitvi 100. obletnice koroškega plebiscita 10. oktobra lani. Izrazil je zadovoljstvo, da je bil zakon o plebiscitni donaciji objavljen tudi v slovenskem jeziku, kar je prvič v zgodovini, da je bil kak avstrijski zakon objavljen v nenemškem jeziku.Predsednika Pahor in Van der Bellen sta obsodila mazaške akcije skrajnežev na avstrijskem Koroškem, ki škodijo sožitju med slovensko in nemško govorečo skupnostjo, pri tem pa pozitivno ocenila dosedanji odziv državnih in regionalnih oblasti v Avstriji.Sogovornika sta se pogovarjala tudi o epidemiji covida-19. Pozvala sta k tesnemu in strpnemu sodelovanju na ravni Evropske unije pri spopadanju z zdravstveno krizo ter k učinkovitemu delovanju pri soočanju z njenimi ekonomskimi in socialnimi posledicami. Poudarila sta, da je EU učinkovita le, če je enotna, in ocenila, da je poglobljena razprava o prihodnosti EU v danih razmerah nujna.Predsednika Pahor in Van der Bellen sta izmenjala poglede na aktualne mednarodne teme. Spomnila sta na odgovornost politikov, da ne pride do napetosti, kakršnim smo bili priča v ZDA v začetku januarja.O teh in drugih aktualnih temah bo tekel pogovor tudi na rednem letnem srečanju predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške, ki ga bo letos gostil predsednik Pahor.Pomemben del časa sta predsednika posvetila problematiki podnebnih sprememb. Tako predsednik Pahor kot predsednik Van der Bellen tej problematiki namenjata veliko pozornosti, saj gre za enega največjih izzivov prihodnjega razvoja.Predsednika Pahor in Van der Bellen sta se dogovorila, da se bosta takoj, ko bo to možno, sestala v Mariboru in skupaj s svetovalci izmenjala poglede in dobre prakse pri obravnavi problematike podnebnih sprememb.Foto: UPRS