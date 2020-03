Predsednik Pahor in Vrtec Litija skupaj obeležila današnjo 30-letnico uradnega imena Republika Slovenija

Danes mineva 30 let, odkar je takratna Skupščina Socialistične republike Slovenije sprejela ustavne amandmaje k Ustavi Socialistične republike Slovenije - tako smo dobili uradno ime za našo državo: Republika Slovenija.Da bi se tega spomnili, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor skupaj z Vrtcem Litija na prav poseben način obeležil 30. obletnico tega prelomnega dogodka. 340 otrok je na travniku v Litiji sestavilo 24-metrski napis SLOVENIJA, pri tem pa se jim je pridružil tudi predsednik republike.V okviru praznovanj 30. obletnice ključnih dogodkov, ki so imeli odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, predsednik Pahor sicer prireja slovesnosti v Predsedniški palači.Naslednja v vrsti teh obeležitev bo 7. aprila 2020, ko bo v predsedniški palači slovesni sprejem ob 30. obletnici prvih demokratičnih večstrankarskih volitev. Slavnostna govornika bosta Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije, in Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije.Predsednik republike je v Predsedniški palači doslej priredil šest slavnostnih sprejemov v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:- ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic,- Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda,- posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah,- razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije,- Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije,- odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije.Foto: UPRSFoto: UPRSFoto: UPRS