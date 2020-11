Predsednik republike je obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih in kandidatkah za prosto mesto sodnika ali sodnice na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 17. novembra 2020, obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih in kandidatkah za sodnika ali sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu in napovedal posvetovanja, ki bodo potekala predvidoma v drugem tednu decembra.



Ministrstvo za pravosodje je objavilo ponovni razpis za mesto kandidata za sodnika omenjenega sodišča po tem, ko po prvem razpisu v državnem zboru nobeden izmed predlaganih kandidatov ni prejel zadostne podpore.



Po ponovnem razpisu, 20. julija 2020, je ministrica za pravosodje predsednika republike obvestila, da se je za eno mesto kandidatke/kandidata prijavilo osem (8) kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.



Po abecednem vrstnem redu so to:

1. Andrej Auersperger Matić

2. dr. Maja Brkan, LL.M

3. izr. prof. dr. Veronika Fikfak

4. prof. dr. Senko Pličanič

5. dr. Saša Sever

6. Ana Stanič, LL.M

7. prof. Jure Vidmar, Dr. phil., PhD

8. dr. Renata Zagradišnik



Predsednik republike je v skladu z zakonom Sodni svet RS in Vlado RS zaprosil za mnenje o vseh prijavljenih kandidatih. Mnenje Vlade RS je prejel 10. oktobra 2020, mnenje sodnega sveta pa 6. novembra 2020. S tem so bili izpolnjeni pogoji, da lahko predsednik republike nadaljuje s postopkom.



Predsednik republike se bo, kot vselej, o prijavljenih kandidatih tudi tokrat posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Pričakujemo, da bodo posvetovanja, ki bodo namenjena tudi nekaterim drugim aktualnim kandidacijskim postopkom, v drugem tednu decembra.