Sporočilo za javnost glede vprašanja financiranja STA

Včeraj, 1. decembra 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na njegovo prošnjo sprejel direktorja Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojana Veselinoviča v zvezi z vprašanjem financiranja in delovanja STA. Danes, 2. decembra 2020, se je predsednik o tem po telefonu pogovarjal tudi z direktorjem Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Urošem Urbanijo.



Po mnenju predsednika Pahorja Slovenska tiskovna agencija kot agencijski servis opravlja pomembno poslanstvo v javnem interesu. Zato njen obstoj ne sme biti ogrožen. V tem smislu je pozval vlado in vodstvo agencije, da skladno s predpisi razčistita vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja STA.