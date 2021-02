Predsednik republike je opravil telefonski pogovor s senatorko slovenskih korenin Amy Klobuchar

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes opravil daljši telefonski pogovor s senatorko slovenskih korenin, Amy Klobuchar. Predsednik Pahor se je spomnil njunih srečanj v Washingtonu in njenega obiska v Sloveniji ter senatorko povabil za slavnostno govornico na letošnji dan slovensko-ameriškega prijateljstva. Senatorka Klobuchar je povedala, da zaradi epidemioloških razmer še nekaj časa ne bo mogla potovati v Evropo, bo pa Slovenijo v prihodnosti zagotovo in z veseljem obiskala. Sogovornika sta se dotaknila epidemioloških razmer v obeh državah in soočanja z ekonomskimi in socialnimi posledicami epidemije.



Predsednik Pahor je senatorki Klobuchar izrekel priznanje in zahvalo za oblikovanje skupine slovensko-ameriškega prijateljstva v prejšnji sestavi Senata in izrazil upanje, da bo taka skupina oblikovana tudi v novi sestavi Senata.



Predsednik Republike je pozdravil usmeritev nove ameriške administracije v multilateralizem in poudarek na boju proti klimatskim spremembam.