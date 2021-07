Predsednik Pahor sprejel novoizovljeno viceguvernerko BS in novoizvoljenega Zagovornika načela enakosti

13. julija 2021 je Državni zbor RS na predlog predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja odločal o kandidatki in kandidatih za viceguvernerko Banke Slovenije, sodnika Splošnega sodišča EU v Luksemburgu in Zagovornika načela enakosti. Vsi trije so dobili prepričljivo podporo poslank in poslancev državnega zbora.Danes, 21. julija 2021, je predsednik Pahor vljudnostno sprejel in čestital novoizvoljenima viceguvernerki Banke Slovenije mag. Ireni Vodopivec Jean ter Zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku. Dr. Damjan Kukovec pa se je zaradi obveznosti v tujini opravičil.Mag. Irena Vodopivec Jean in gospod Miha Lobnik sta bila v državnem zboru na položaja izvoljena vnovič, kar pomeni, da sta svoje delo v prvem mandatu opravila profesionalno in vestno. Predsednik Pahor jima je zaželel veliko uspehov tudi vnaprej.