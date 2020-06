Predsednik Pahor ob vročitvi replike Jabolka navdiha: »S profesionalnega in človeškega vidika ste pomagali ljudem, da so se lažje znašli in bili bolj pomirjeni«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik sodelavcem klicnega centra za informacije o koronavirusu izrekel hvaležnost za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije novega koronavirusa in jim vročil repliko priznanja Jabolko navdiha. Prevzela ga je prof. dr. Mojca Matičič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je vodila delo centra, sprejema so se udeležili študentje in študentke medicinske fakultete, ki so v klicnem centru odgovarjali na številna vprašanja, in predstavniki sodelujočih institucij.Prof. dr. Mojca Matičič se je ob prevzemu replike Jabolka navdiha zahvalila za čast in priznanje za trimesečno delo v klicnem centru z ljudmi in za ljudi. »Bili smo rama, na katero se je lahko naslonila vsaka Slovenka in vsak Slovenec,« je v zahvalnem govoru povedala dr. Matičič.V nagovoru se je predsednik Pahor udeležencem slovesnosti, predvsem pa študentkam in študentom medicine, zahvalil za njihov verodostojen in zanesljiv prispevek pri ustanovitvi in delovanju klicnega centra. »S profesionalnega in človeškega vidika ste pomagali ljudem, da so se lažje znašli in bili bolj pomirjeni,” je ob koncu slovesnosti poudaril predsednik republike.Predsednik republike je priznanje Jabolko navdiha 29. marca v Predsedniški palači virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, in bo s tem izrazom pozornosti in hvaležnosti nadaljeval.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA