Predsednik Pahor pred mednarodnim dnevom miru sprejel “Sinajce”, slovenske pripadnike mirovne operacije Združenih narodov v letih 1957–1967

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači sprejel “Sinajce”, nekdanje pripadnike mirovne operacije Združenih narodov na Sinaju. Letos mineva 66 let od mirovne operacije, ki se je začela leta 1956.Sprejema so se udeležili Jože Kastelic, Franc Pišek, Davorin Preisinger, Janez Štrubelj, Rado Vadnjal in Janez Mejač, Prešernov nagrajenec za leto 2018, baletni solist, koreograf in režiser, ki je na misiji preživel 6 mesecev, 8 dni in 4 ure, se spominja.“Sinajci” so se predsedniku republike zahvalili za sprejem in v iskrivem pogovoru predstavili svoje izkušnje z misije. Dejali so, da so ponosni, da so bili pripadniki mirovnih sil. Pred več kot šestdesetimi leti so skrbeli za premirje na sinajskem polotoku in preprečevali vojno med Izraelom in Egiptom. To je bila ena prvih misij po drugi svetovni vojni, s katero so Združeni narodi zagotavljali premirje med sprtima stranema. Slovenski pripadniki mirovne operacije UNEF, ki je na Sinaju od marca 1957 do maja 1967 potekala s ciljem nadzorovanja premirja in meje, so opravljali naloge izvidovanja in fizičnega nadzora meje med Izraelom in Egiptom.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor in “Sinajci” so poudarili pomen prizadevanja za mir. Predsednik republike jim je izrazil priznanje za njihovo tedanje poslanstvo in izpostavil, da je Republika Slovenija zavezana k miroljubni politiki in k stalnim prizadevanjem za ohranjanje miru in stabilnosti v svetu. Zato Republika Slovenija s pripadniki Slovenske vojske, policije ter civilno-vojaškimi uslužbenci sodeluje v številnih mednarodnih operacijah in misijah. Pri tem je uspešna in je deležna številnih pohval. Tedanja prizadevanja “Sinajcev” so pomemben navdih tudi za delovanje sedanjih generacij pripadnikov v mirovnih misijah, je poudaril predsednik Pahor.Predsednik republike je slovenske pripadnike mirovne operacije sprejel pred njihovim osrednjim srečanjem, ki bo jutri, 17. septembra, in v luči prihajajočega mednarodnega dneva miru, ki so ga Združeni narodi razglasili za 21. september. S svojimi tradicionalnimi shodi veterani "Sinajci" opozarjajo na mir kot osnovno vrednoto, za katero si moramo ves čas prizadevati.Mirovne misije Združenih narodov so leta 1988 prejele Nobelovo nagrado za mir.Foto: Nebojša Tejić/STA