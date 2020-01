Predsednik republike voščil staršema prvega novorojenčka v letu 2020 s čestitko

Predsednik republike Borut Pahor je danes, 1. januarja 2020, voščil staršema prvega novorojenčka v letu 2020 s čestitko.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 17. decembra 2019 prejel pismo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki poziva slovenske politike naj se ob novoletnih praznikov vzdržijo obiskovanja porodnic in novorojenčkov po slovenskih porodnišnicah.Predsednik republike, ki je Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskemvročil odlikovanje red za zasluge (31. avgusta 2017 na slovesnosti v Predsedniški palači), se je odločil, da bo priporočilo zbornice spoštoval in bo letos staršema in prvemu novorojenčku čestital s čestitko.V nadaljevanju fotografija predsednikove čestitke:Foto: UPRSBesedilo čestitke: