Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je na prvi uradni pogovor po imenovanju sprejel načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadirja Roberta Glavaša

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je v prisotnosti ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na prvi uradni pogovor po imenovanju sprejel načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadirja Roberta Glavaša.Novemu načelniku je čestital k imenovanju in mu zaželel uspešno delo. Brigadirja Glavaša je seznanil z odločitvijo, da ga poviša v čin generalmajorja. Tak predlog bo predsedniku Pahorju v skladu s predpisi predložil minister za obrambo Matej Tonin. Načelnik Generalštaba brigadir Glavaš bo vse zahtevane pogoje za povišanje izpolnil sredi decembra letos in predsednik Pahor je napovedal, da bo svečano povišanje izvedeno ob dnevu 1. brigade Slovenske vojske, ki je dan, ko se bomo spomnili tudi tridesete obletnice postroja pripadnikov zaščitne brigade TO v Kočevski reki 17. decembra 1990.Sogovorniki so spregovorili tudi o rednem letnem poročanju o pripravljenosti Slovenske vojske, ki bo v sredo, 29. aprila, v Predsedniški palači. Minister za obrambo in načelnik generalštaba sta predsednika republike seznanila z okvirnimi razmišljanji o razvoju Slovenske vojske, tako glede popolnjevanja s kadri kot tudi glede njene modernizacije v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju. Del pogovora je bil namenjen tudi vzpostavljanju ključnih vojaških zmogljivosti, povezanih tudi z izpolnjevanjem zavez v okviru zavezništva, kot tudi z nacionalnimi potrebami na podlagi izkušenj pri obvladovanju različnih kriz. Predsednik republike in minister za obrambo sta se dotaknila tudi vprašanja uveljavitve 37. a člena zakona o obrambi.Predsednik republike, minister za obrambo in načelnik generalštaba so se dogovorili tudi o načinu obeležitve dneva Slovenske vojske, ki bo, v primeru, da bodo sedanji zaščitni ukrepi tedaj še v veljavi, pripravljena 15. maja v Predsedniški palači.Foto: Nebojša Tejić/STA