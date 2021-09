Predsednik Pahor je priredil delovno srečanje z direktorjem STA Bojanom Veselinovičem in direktorjem UKOM Urošem Urbanijo

Po končanem delovnem srečanju so predsednik republike, direktor STA Bojan Veselinovič in direktor UKOM Uroš Urbanija podali izjave za javnost.Predsednik Pahor je v izjavi dejal, da je "z veseljem ugotovil, da sta se danes oba direktorja izrekla, da sta pripravljena na nadaljevanje dialoga. Oba tudi soglašata, da se bosta potrudila za takšne dopolnitve pogodbe, da jo bosta lahko v kratkem podpisala in tako poskrbela za rešitev vprašanja rednega financiranja STA."Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino petelinšek/STA