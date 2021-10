Slovaška predsednica Čaputová: Slovaška se lahko od Slovenije veliko nauči

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputová.Predsednik in predsednica se redno srečujeta na raznih multilateralnih srečanjih, z današnjim uradnim obiskom pa nadgrajujeta odnose med Slovenijo in Slovaško. Predsednik Pahor je bil na uradnem obisku na Slovaškem julija 2020, s predsednico Čaputovo sta opravila tudi pogovor po video povezavi marca 2021.

Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi je sledilo polaganje venca k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Obisk sta predsednik Pahor in predsednica Čaputová nadaljevala z daljšim pogovorom na štiri oči v Predsedniški palači, sledili so plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Slovaške republike pod vodstvom obeh predsednikov.

Predsednik Pahor je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom uvodoma dejal, da želi ob prvem obisku slovaške predsednice Čaputove v Sloveniji povedati, da sta si bila že ob prvem srečanju po njeni izvolitvi takoj politično všeč, saj v t.i. političnih označevanjih oba sodita v t.i. liberalno demokracijo.

Predsednik Pahor je ocenil, da njuni dosedanji pogovori izkazujejo visoko stopnjo medsebojnega zaupanja in enakih pogledov na ključne mednarodne izzive. Ob tem je dodal, da sta se s predsednico strinjala, da so odnosi med država prijateljski, brez odprtih vprašanj in da želimo po tej poti nadaljevati. Slovenija in Slovaška sodelujeta v okviru EU in zvezo NATO, kar nas tudi povezuje in hkrati pomeni, da skrbi, ki nas pestijo, lažje naslavljamo, ker smo skupaj. Predsednik Pahor je ocenil, da je tudi premagovanje epidemije lažje, ker se z njo spopadamo skupaj, ob čimer je pozval k več razumevanja za klic znanosti k cepljenju. Slovenski predsednik je izrazil skrb za nove probleme s katerimi se bomo soočali v prihodnosti oz. po pandemiji in izpostavil izziv inflacije, ki lahko dodatno poglobi predvsem socialne razlike. Predsednik je poudaril, da moramo razlike skupaj presegati in ne poglabljati.

Predsednik Pahor in slovaška predsednica sta spregovorila tudi o nedavnem vrhu EU – Zahodni Balkan in se strinjala, da je ta bil uspešen. "Seveda smo si želeli, da bi bila skupna izjava še jasnejša glede zavezanosti EU, da bo ne samo prej ali slej, ampak čim prej vključila Zahodni Balkan v EU in s tem zavarovala mir, varnost in blaginjo pa tudi reforme v tem delu Evrope," je povedal predsednik in dodal, da tudi po pogovorih z nektarini voditelji Zahodnega Balkana lahko pove, da so bolj zadovoljni, kot so prvotno pričakovali.

Predsednik in predsednica sta spregovorila tudi o pričakovanjih glede Konference o prihodnosti Evrope in izrazila skrb glede morebitnih prihodnjih delitev v Evropi. "Oba meniva, da smo se leta 2004 v EU vključili zato, da bi imeli vsi enak pogled na vrednote vladavine prava, svobode medijev in drugih, ne pa različnega zaradi naših različnih zgodovinskih izkušenj," je poudaril predsednik Pahor.

Glede podnebnih sprememb in našega odnosa do okolja, sta predsednik Pahor in predsednica Čaputová ocenila, da nekaj zelo pomembnih odgovorov lahko prinese podnebni vrh v Glasgowu. V vseh naših družbah bo ključno najti pravo ravnovesje med ekonomskimi, okoljevarstvenimi in socialnimi vidiki prehoda na krožno gospodarstvo. Ob tem je predsednik republike napovedal, da bo še pred vrhom v Glasgowu gostil politično-strokovni posvet glede uporabe jedrske energije v Sloveniji.

Predsednica Čaputová se bo v okviru današnjega uradnega obiska skupaj z župani slovaških mest, ki so v njeni delegaciji, seznanila z upravljanjem z odpadki v Ljubljani. Obiskala bo tudi Triglavski narodni park, kjer se želi seznaniti z načinom upravljanja z narodnimi parki tako, da gospodarska dejavnost plemeniti in ne siromaši narave. Predsednik Pahor in predsednica Čaputová bosta nato obiskala IEDC - Poslovno šolo Bled. Predsednika bosta ob 35-letnici IEDC in v trajen spomin na uradni obisk slovaške predsednice v Sloveniji posadila drevo, ki ga je podaril Biotehnični center Naklo.

Uradni obisk se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsednici Slovaške republike Zuzani Čaputovi priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Bled.





Foto: Daniel Novakovič/STA





Foto: Daniel Novakovič/STA





Foto: Daniel Novakovič/STA