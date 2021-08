Vse je pripravljeno za četrtkovo srečanje socialnih partnerjev pri predsedniku Pahorju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Ekonomsko socialnega sveta Mitja Gorenšček sta se danes, 24. avgusta 2021, posvetovala pred četrtkovim srečanjem socialnih partnerjev pri predsedniku republike, na katerem bodo vsi trije partnerji skušali doseči dogovor o obuditvi socialnega dialoga in vrnitvi v Ekonomsko socialni svet.



V možnost obuditve socialnega dialoga je bilo z vseh strani vloženega veliko časa in truda. Od srečanja predsednika Pahorja s predstavniki sedmih reprezentativnih sindikalnih central 1. julija letos je bilo do danes opravljenih veliko neformalnih dvostranskih srečanj predstavnikov sindikatov delodajalcev in vlade, tako s predsednikom republike kot med seboj.



Zato sta predsednik Pahor in predsednik ESS Gorenšček danes ocenila, da obstoji možnost, da bo na četrtkovem skupnem srečanju ugotovljena pripravljenost vseh socialnih partnerjev za vrnitev za pogajalsko mizo ESS.