Predsednik Pahor je danes še zadnjič sprejel obiskovalke in obiskovalce v Predsedniški palači: »Vselej mi je bilo v čast, da sem vas kot predsednik republike lahko sprejel tukaj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva Rudolfa Maistra, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat. Predsednik republike je tokrat zadnjič sprejel in nagovoril obiskovalke in obiskovalce. Zaradi izjemno velikega zanimanja je predsednik Pahor obiskovalce ob tej priložnosti sprejel kar štirikrat. Predsedniško palačo si je tako danes ogledalo več kot 800 obiskovalk in obiskovalcev.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je v svojem nagovoru vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel iskrene čestitke ob državnem prazniku z najboljšimi željami za skupno, mirno in varno prihodnost. Predsednik Pahor je ob svojem zadnjem sprejemu z obiskovalci delil svoje spomine na dneve odprtih vrat od zamisli takoj po nastopu mandata in vse do danes, do zadnjega dneva odprtih vrat, ki je bil 85. (petinosemdeseti) po vrsti. Kot je poudaril, je želel prostor predsednika republike, ki je edini politični položaj v naši državi, ki ga državljanke in državljani izvolijo na neposrednih volitvah, deliti z njimi in jih povabiti v prostore, kjer predsednik republike opravlja svoje dolžnosti. To se je prvič zgodilo 17. avgusta 2013, na dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Od tedaj je Predsedniško palačo obiskalo več kot 30.000 ljudi. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. »Vselej mi je bilo v čast, da sem vas kot predsednik republike lahko sprejel tukaj,« je ob tem poudaril predsednik Pahor in dodal, da mu je posebej pri srcu, da prihajajo na dan odprtih vrat mladi ljudje, zlasti otroci. Hkrati je izrazil veselje in ponos, da je naš dan odprtih vrat izjemen v svetovnem merilu, saj je le v Sloveniji mogoče, da obiskovalci obiščejo uradno predsednikovo pisarno, kjer jih ta tudi pričaka in pozdravi.Predsednik Pahor se je ob tej priložnosti ponovno zahvalil vsem umetnicam in umetnikom, ki so skozi desetletje žlahtnili slovesnosti ob državnih praznikih in dneh odprtih vrat s glasbenimi in drugimi umetniškimi programi. Pripravili so jih imenitni slovenski ustvarjalci in poustvarjalci s področja glasbe, plesa, gledališke umetnosti in športa, od uveljavljenih do še neodkritih biserov. Danes je tako na povabilo predsednika republike že tretjič nastopil ženski pevski zbor Carmen Manet, najboljši Evrovizijski zbor leta 2017. Nastopili so tudi mladinski pevski zbor Osnovne šole Riharda Jakopiča in trobilni kvintet Policijskega orkestra, glasbeno presenečenje pa so mu pripravili tudi Prifarski muzikanti.Foto: Tamino Petelinšek/STAOb tej priložnosti se je predsedniku republike s slavnostnim nagovorom pridružila mag. Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev General Maister. Mag. Lučka Lazarev Šerbec je v slavnostnem govoru poudarila pomen življenja in dediščine generala Rudolfa Maistra kot vojaka, pesnika in predvsem domoljuba. Opisala je prizadevanja Zveze, ki že več kot dvajset let ohranja spomin, sporočilnost in poslanstvo generala Maistra.Tudi sicer so bile slovesnosti ob dnevih odprtih vrat, tako kulturni program kot govorniki, ki jih je predsednik Pahor ob praznikih povabil k slavnostnemu nagovoru, posvečene prazniku in njegovemu sporočilu. Med drugim so obiskovalce in obiskovalke doslej nagovorili Prešernovi nagrajenci in drugi ugledni posamezniki z različnih področij družbe, kulture, umetnosti in športa. Obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi posebne protokolarne dogodke, kot so vročitve državnih odlikovanj in priznanj jabolko navdiha ter povišanje prve pripadnice Slovenske vojske v čin generalmajorke v naši zgodovini.Tako je »Predsedniška palača postala simbol slovenske državnosti«, kot je dejal predsednik Pahor in se vsem zahvalil, da so skupaj z njim ustvarjali to lepo tradicijo.V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika Republike Slovenije, ki je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja, povezana z delom predsednika republike in njegovega urada.V počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.Na dan vsakega državnega praznika (z izjemo 1. januarja, 2. maja ter dneva spomina na mrtve) v Uradu predsednika Republike Slovenije na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo dnevi odprtih vrat. Predsednik Pahor jih je uvedel leta 2013 z željo, da so vrata Predsedniške palače odprta in da je palača dostopna vsem ljudem.Rekorden obisk smo zabeležili na Prešernov dan leta 2016, ko je Predsedniško palačo obiskalo kar 1.400 ljudi, tri leta kasneje, 8. februarja 2019, pa je Predsedniško palačo obiskala dvajsettisoča obiskovalka.Predsedniško palačo je do zdaj obiskalo več kot 30 tisoč obiskovalcev, med njimi tudi gostje iz tujine.Foto: Tamino Petelinšek/STA