Predsednik Pahor v Kamniku obiskal Dom starejših občanov in pozval k spodbujanju človeških vrlin in izogibanju nestrpnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal stanovalke in stanovalce v Domu starejših občanov Kamnik, kamor so ga povabili vodstvo in svojci. Dom starejših občanov Kamnik, kjer trenutno prebiva 186 stanovalcev, v aprilu obeležuje 45 let delovanja.Predsednika republike so stanovalke in stanovalci ob prihodu pozdravili s pesmijo. V nagovoru se je najprej zahvalil direktorici doma in zaposlenim za dosedanje delo, saj je imenitno in navdihujoče, da jim je uspelo, da v času epidemije nihče v domu ni okužen. "To terja zelo pametno, preudarno in skrbno politiko vodstva,” je poudaril s hvaležnostjo in izrazi občudovanja vodstvu in zaposlenim, ki v tem času opravljajo izredno odgovorno delo. V nadaljevanju je predsednik Pahor pojasnil, da so njegovi obiski v domovih starejših občanov izraz spodbude upanju, odgovornosti in duhu sodelovanja med nami, da bomo skupaj uspeli premagati krizo, ki je brez primere v naši zgodovini. Izraze občudovanja in hvaležnosti pa je namenil tudi vsemu prebivalstvu Slovenije. "Nismo samo odvisni drug od drugega," tako predsednik republike, "ampak je v bistvu na preizkušnji človečnost. Zato spodbujajmo v nas tisto, kar je najboljše, vrline, ki so v teh trenutkih najbolj dragocene - to je človeški občutek zase in za drugega, občutek razumevanja, topline in dobrote."Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je ocenil, da se v Sloveniji uspešno spoprijemamo z razmerami, zato upa, da bomo tako nadaljevali do konca krize ter da ne bi prišlo do občutka, da si ne zaupamo in bi nestrpnost postala prevladujoča. "Zaenkrat ni tako in potruditi se moramo, da nikoli ne bi postalo tako. To je bistvenega pomena," je pozval predsednik Pahor. "Veselimo se prihodnosti," je bodril stanovalce in jih, ko bo konec epidemije, povabil v Predsedniško palačo, kjer se bodo skupaj veselili življenja. "Vse bo še dobro. Srečno!" jim je zaklical v pozdrav, oni pa so zapeli znamenito popevko Dan ljubezni.Foto: Nebojša Tejić/STAV imenu stanovalk in stanovalcev se je predsedniku republike za današnji obisk zahvalila gospa Dragotina Spruk. "Sedaj smo najbolj prikrajšani glede obiska najbližjih in sorodnikov, pogrešamo jih," mu je zaupala in povedala, da z njimi ohranjajo stike preko novih tehnologij ob pomoči zaposlenih. "Sedaj se še bolj zavedamo, kaj je najbolj pomembno v življenju - zdravje," je dejala in poudarila, da pomirjujoča in topla beseda v tem času dela čudeže. "Kot pravi pregovor, za dežjem vedno posije sonce in upamo, da bo tudi tokrat tako. Hvala vam, da ste nam popestrili današnji dan," je ob koncu dejala gospa Spruk.Ob tej priložnosti so stanovalce nagovorili tudi direktorica doma, župan in poveljnik območne enote Civilne zaščite. Maja Gradišek, direktorica doma, se je zahvalila stanovalcem in svojcem, da razumejo ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, posebej pa je pohvalila sodelavce in se jim zahvalila za pomoč. Kot je dejala, se trudijo, da bi bili časi kar najbolj podobni tistim pred epidemijo. Matej Slapar, župan Občine Kamnik, je izrazil ponos, da v domu še ni okuženih, in upanje, da tako tudi ostane. Za pomoč se je zahvalil tudi območni enoti Civilne zaščite. Poveljnik enote Matjaž Srša je ob tem izrazil hvaležnost vsem, ki pomagajo, da imamo v času epidemije nujne dobrine, predvsem pa zaposlenim v domu, ki z dušo in srcem skrbijo za stanovalce.Odkar je bila v Sloveniji pred mesecem dni razglašena epidemija, je bil to osmi obisk predsednika republike Boruta Pahorja v domovih za ostarele. Predsednik republike se je za te obiske odločil, ker meni, da v teh dneh predvsem starejši v domovih za ostarele, ločeni od svojih bližnjih in svojcev, potrebujejo upanje in zavedanje, da niso sami in pozabljeni. V teh časih potrebujemo sočutje in solidarnost, saj bomo le tako lahko skupaj, čeprav narazen, epidemijo preživeli kot skupnost, je prepričan. Obiski obenem pomenijo pomemben vir informacij o tem, kako epidemijo doživljajo stanovalci, zaposleni in vodstva domov za ostarele.Foto: Nebojša Tejić/STA