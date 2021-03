Predsednik republike nadaljuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin o odprtih kandidacijskih postopkih

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes nadaljeval posvetovanja z vodji poslanskih skupin o odprtih kandidacijskih postopkih.Posvetovanja, ki sicer tradicionalno potekajo v Predsedniški palači, je predsednik republike tokrat izjemoma opravil v Državnem zboru Republike Slovenije in ločeno obiskal vodje poslanskih skupin. Predsednik Pahor je z obiskom državnega zbora izrazil hvaležnost vodjem poslanskih skupin za njihovo dolgoletno sodelovanje pri oblikovanju predlogov kandidatur, ki jih za visoke državne položaje predsednik republike predlaga v izvolitev državnemu zboru.Pred pričetkom posvetovanj se je predsednik Pahor sestal s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem.Po pogovorih z vodji vseh poslanskih skupin se je predsednik Pahor odločil, da:1. V mesecu marcu predlaga Državnemu zboru v izvolitev kandidatko za viceguvernerko - članico Sveta Banke Slovenije Tino Žumer, če bo po neformalnih posvetih konec prihodnjega tedna ugotovil, da uživa zadostno podporo za izvolitev. Pred tem bo Tina Žumer vnovič opravila pogovore v tistih poslanskih skupinah, ki bodo to želele.2. Kandidata za sodnika Ustavnega sodišča predlaga predvidoma v mesecu aprilu. Vodjem poslanskih skupin je ob kandidatih, ki so se prijavili na razpis, predstavil tudi možni kandidaturi dr. Sebastiana Nerada in višjega sodnika, izr. prof. dr. Zlatana Dežmana.3. Kandidata za sodnika Sodišča Evropske unije v Luksemburgu predlaga predvidoma v mesecu maju.Foto: Bor Slana / STA