Predsednik Pahor obiskal Uršulinski zavod ob 320-letnici prihoda uršulink v Ljubljano in ob 20-letnici Angelinega vrtca, prvega vrtca montessori v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan na povabilo sester uršulink obiskal Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo v Ljubljani. Predsednik Pahor je prvi predsednik republike, ki je obiskal uršulinke v samostojni Sloveniji in tudi prvi državnik, ki je obiskal ljubljanske uršulinke po cesarju Francu Jožefu, kakor je v nagovoru spomnila direktorica zavoda, sestra Marjeta Pija Cevc. Obisk predsednika Pahorja je potekal v luči praznovanja dveh pomembnih jubilejev: 320-letnice prihoda uršulink v Ljubljano in 20-letnice Angelinega vrtca, prvega vrtca v Sloveniji, ki je uvedel vzgojo po metodi montessori in je poimenovan po Angeli Merici, ustanoviteljici reda uršulink.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je obisk v Uršulinskem zavodu pričel z otroki, starši in vzgojiteljicami v Angelinem vrtcu, ki ga obiskuje skoraj 90 otrok. Predsednik republike se je otrokom in vzgojiteljicam ob tej priložnosti zahvalil, da so skupaj z njim na Kongresnem trgu velikokrat ponosno pozdravili tuje državnike, ki so na njegovo povabilo uradno obiskali Slovenijo. »Ko so odšli iz te naše lepe domovine, ste ostali v njihovih srcih,« je otrokom dejal predsednik Pahor in jim ob jubileju vrtca v znak hvaležnosti podaril posebno knjižno darilo, zbirko pravljic Ele Perociki je izšla ob 100-letnici pisateljičinega rojstva.Foto: Daniel Novakovič/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor gostiteljicam vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije. Za spodbujanje dobrodelnosti, strpnosti in sodelovanja jo je prejel Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo ob 320-letnici prihoda sester uršulink v Ljubljano in 20-letnici Angelinega vrtca, prvega vrtca v Sloveniji, ki je uvedel vzgojo po metodi montessori. Predsednikovo priznanje sta sprejeli direktorica zavoda, sestra Marjeta Pija Cevc, in ravnateljica Angelinega vrtca Tina Opeka.Foto: Daniel Novakovič/STAV nadaljevanju obiska se je predsednik republike srečal s študentkami Študentskega doma Uršula, ki tudi deluje v okviru Uršulinskega zavoda, in z zaposlenimi v zavodu ter sestrami uršulinkami. V njihovem imenu je predsednika republike pozdravila direktorica Uršulinskega zavoda, sestra Marjeta Pija Cevc, ki je poudarila, da so si uršulinke srečanja s predsednikom Pahorjem želele, ker so prepoznale skupno točko z njim, to je prizadevanje za spravo. Predsednik republike se je sestram uršulinkam zahvalil za povabilo in čast, ki so mu jo izkazale.Foto: Daniel Novakovič/STA