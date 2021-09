Predsednik Pahor in predsednik vlade Mitsotakis o aktualnih mednarodnih temah in obveznem cepljenju za zdravstvene delavce

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je pred pričetkom 16. Strateškega foruma Bled (BSF) na dvostranskem srečanju sprejel predsednika Vlade Helenske republike Kyriakosa Mitsotakisa.Predsednik republike Pahor in predsednik vlade Mitsotakis sta uvodoma izmenjala izkušnje obeh držav pri soočanju s koronavirusno boleznijo COVID-19. Sogovornika sta soglašala, da je potrebno storiti vse, da ne bo ponovnega zaprtja ekonomije in šol. Zaradi tega je Grčija sprejela sklep o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev. Predsednika Pahorja je zanimalo, kako je javnost to odločitev sprejela, predsednik vlade Mitsotakis ga je seznanil, da z visoko podporo.V nadaljevanju sta se pogovarjala o aktualnih mednarodnih temah, zlasti v povezavi z razmerami v Afganistanu. Zavzela sta se za skupen in med državami usklajen odziv Evropske unije glede prosilcev za azil in beguncev.Izmenjala sta poglede na aktualna dogajanja na Zahodnem Balkanu in se zavzela za močnejši angažma EU s poudarkom na odprtju poglavij s Severno Makedonijo in Albanijo.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA