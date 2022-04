Predsednik Pahor je danes obiskal Trbovlje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Trbovlje. Najprej se je srečal s srednješolci Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, kjer se je seznanil z njhovimi dosežki na področju digitalizacije in drugimi zanimivostmi, ki jih ustvajajo pod vodstvom mentorjev. Nato se je predsednik republike udeležil pogovora z dijaki in se z njimi pogovarjal o strahovih in skrbeh mladih ter njihovih pogledih na današnjo družbo. Dijaki so spregovorili tudi o njihovih poklicnih stremljenjih in načrtih za prihodnost.Foto: Nebojša Tejić/STAV nadaljevanju je predsednik Pahor obiskal podjetje Dewesoft, ki uspešno sodeluje s srednjo šolo. Predsednik Pahor se je seznanil s ključnimi razvojnimi projekti podjetja in se srečal z zaposlenimi.Naj spomnimo, da je predsednik republike aprila 2020 pobudnikom in prostovoljcem projekta Maske za vse in predstavnikom Katapulta, družbe za spodbujanje podjetništva, in podjetju Dewesoft, vročil repliko Jabolka navdiha junakom človečnosti in upanja, ki ga je konec marca namenil in ga virtualno podelil vsem, ki so času epidemije skrbeli, da življenje vendarle teče.Foto: Nebojša Tejić/STA