Predsednik republike na dobrodelnem dogodku Škofijske Karitas Novo mesto

Na povabilo Škofijske Karitas Novo mesto se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes udeležil dobrodelnega dogodka, na katerem so družinam iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našle v Sloveniji, podarili računalniško opremo.Vsem tistim, ki bodo računalniško opremo uporabljali, je predsednik republike zaželel, da bi to gesto sprejeli kot majhno pomoč naših ljudi, da bi jim bilo v teh težkih trenutkih lažje.Foto: Tamino Petelinšek / STAFoto: Tamino Petelinšek / STA