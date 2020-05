Drugo srečanje predsednika Pahorja in predsednika Milanovića na Ptuju v znamenju spopadanja obeh držav z epidemijo COVID-19 in usklajenega delovanja in enotnosti EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na Ptuju srečal s predsednikom Republike Hrvaške Zoranom Milanovićem. To je bilo eno prvih srečanj predsednikov držav po razglasitvi pandemije COVID-19.Predsednika Slovenije in Hrvaške sta se pogovarjala o spopadanju obeh držav z epidemijo COVID-19 in njenimi posledicami. Poudarila sta pomen usklajenega delovanja in enotnosti Evropske unije, ki ne bo pomembno le pri soočanju z ekonomskimi in socialnimi posledicami pandemije, temveč tudi glede ilegalnih migracij, ki se utegnejo znova pojaviti v večjem obsegu. O tem je predsednik Pahor danes po telefonu govoril tudi z grško predsednico Katerino Sakellaropoulou.Predsednika sta ocenila, da so dvostranski odnosi med državama dobri. Slovenija in Hrvaška sta prijateljski državi, iskren pogovor med predsednikoma pa je znak, da se to prijateljstvo med narodoma še dodatno utrjuje.V pogovoru sta predsednika izrazila zadovoljstvo nad odličnim sodelovanjem v času epidemije tako pri vračanju državljanov iz tujine kot pri lajšanju življenja prebivalcev ob meji. Ocenila sta, da bi bilo potrebno po parlamentarnih volitvah na Hrvaškem ponovno pregledati stanje v odnosih med državama in izrazila pripravljenost konstruktivno prispevati h krepitvi odnosov in reševanju preostalih odprtih vprašanj, ob upoštevanju dosedanjih dogovorov in mednarodnega prava.Spregovorila sta tudi o soočanju s preteklostjo. Predsednik Milanović je dopoldne položil venec k spominskemu obeležju v Spominskem parku Dobrava pri Mariboru, predsednik Pahor pa je po njunem srečanju položil venec k spominskemu obeležju na Poljani, kjer se je 15. maja pred 75 leti z zadnjimi boji končala druga svetovna vojna.Foto: Daniel Novakovič/STA