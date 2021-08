Na srečanju pri predsedniku republike doseženi pomembni zaključki za obuditev socialnega dialoga

V nadaljevanju je besedilo kratke izjave predsednika republike po srečanju. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Veliki dvorani Predsedniške palače na delovnem srečanju gostil vse tri partnerje Ekonomsko-socialnega sveta (predstavnike delojemalcev, delodajalcev in vlade) za oživitev socialnega dialoga.Cilj delovnega srečanja je bil ponovno oživiti socialni dialog v okviru Ekonomsko–socialnega sveta (ESS). Na srečanju so bili sprejeti pomembni zaključki za obuditev socialnega dialoga.V času od začetka julija se je zvrstilo veliko število krajših in daljših osebnih sestankov in telefonskih pogovorov. Na osnovi tega je predsednik Pahor ocenil, da obstoji dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA